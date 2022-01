André Cats wordt binnen NOC*NSF opvolger van vertrekkende Maurits Hendriks

Eindejaarsserie ‘Gevangenis’ laat diepe sporen na bij Candy Jacobs en Reshmie Oogink: ‘Tien dagen lang was mijn leven niets meer waard’

Met één positieve test vervloog hun olympische droom. En dan moesten ze in Tokio ook nog het quarantainehotel in: een soort gevangenis, met opstand én smokkelwaar, vertellen lotgenoten Candy Jacobs en Reshmie Oogink. ,,Gewoon een hamburger brengen, is dat zo moeilijk?”

25 december