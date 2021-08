Baanrenners euforisch na eerste olympisch goud in 85 jaar: ‘Niet normaal man, zo mooi!’

Groot-Brittannië was de tegenstander in de olympische finale van de teamsprint. Nederland was de huizenhoge favoriet en die rol maakten Van den Berg, Lavreysen en Hoogland meer dan waar. Het Nederlandse trio (Matthijs Büchli deed in de kwalificatie mee in plaats van Hoogland) won olympisch goud met een voorsprong van 3,3 seconden op de Britten: 41,369 om 44,589. Een eeuwigheid in het baanwielrennen.

Na afloop kwamen de winnaars vlak voor de huldiging voor de camera's van de NOS. ,,Dit moet ik nog even laten bezinken”, zei Van den Berg, de startrijder. Glunderend: ,,Dit is gewoon zo bizar. Door dat hele coronagedoe hebben we alleen maar voor onszelf kunnen trainen. Godverdorie, wat ben ik trots op iedereen. Dit is niet normaal, zo mooi.”



,,Dit is waar die jongens het altijd voor gedaan hebben. Dat ze het gewoon doen na alle verwachtingen die zo hooggespannen waren, dat is zo ontzettend knap”, aldus bondscoach Hugo Haak, die na het veiligstellen van de gouden plak emotioneel werd. ,,Al die dingen die we met elkaar hebben beleefd gaan dan door je heen en ik heb ook samen met die jongens gefietst.” Hij vervolgde. ,,Bij andere toernooien hebben we vaker gezien dat als de teamsprint succesvol is, dat zorgt voor een goed gevoel in de ploeg. De jongens zijn allemaal in topvorm.”

De gouden baanwielrenners.

Besef

Na de huldiging kwamen ze opnieuw voor de camera van de NOS. Of bij Van den Berg het besef al was ingedaald van de gouden plak? ,,Dat is er nu een beetje, ja. Het gaat allemaal zo snel. Je zit in een focus, leeft in een waas. Kan mij nog herinneren dat ik op bed lag en nu sta ik hier, met goud. Hier is zoveel werk aan voorafgegaan. Dit is echt vet mooi.”

Büchli kon een plak bijna vergeten. De regels van het IOC schrijven voor dat een renner pas een medaille krijgt wanneer hij de finale heeft verreden. ,,Ik heb er twintig minuten tegenaan staan schoppen. Wij staan altijd met zijn vieren op het podium. Nu moest ik ernaast staan tijdens het volkslied en de ontvangst van de medaille. Ook goed. Maar ik heb hem", lachte de renner, die in de finale zijn plaatst afstond aan Hoogland.

Hoogland: ,,Ik stond best ontspannen in de finale, met veel vertrouwen. Ik wist: als we er allemaal een stapje bij doen dan zou het goed komen.” De baansprinters schreven historie. Ze wonnen voor het eerst sinds 1936 weer eens goud tijdens het olympisch baantoernooi bij de mannen. Arie van Vliet was destijds de beste op de tijdrit (1 kilometer).

Lavreysen was opgelucht dat hij met de teamsprinters de favorietenrol waarmaakte. De drievoudig wereldkampioen wist dat er iets bijzonders moest gebeuren om de Nederlanders te verslaan. ,,Op de WK vorig jaar hadden we meer dan een seconde voorsprong en we hebben echt niet stilgezeten en kei- en keihard getraind. Maar het maakt me wel trots dat ik nu kan zeggen: we zijn de beste”, aldus de 24-jarige Lavreysen, bij wie het besef nog niet helemaal was doorgedrongen dat hij olympisch goud had veroverd.

,,Het voelt nog heel raar, want dit is de eerste keer in lange tijd dat we weer zo op het middenterrein staan. Ik heb dan ook nog niet het besef dat dit de Olympische Spelen zijn, dat is heel raar. We hoopten op een wereldrecord, maar het zat er helaas niet in. Dat was ook helemaal niet nodig. De luchtdruk was vandaag wel iets hoger dan op andere dagen.”

Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli tijdens de finale het baanwielrennen in het Izu Velodrome op de Olympische Spelen in Tokio.

