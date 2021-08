Baansprinters heersen: Harrie Lavreysen snelt naar goud, Jeffrey Hoogland pakt zilver

In de eerste heat van de finale werd Lavreysen nog overrompeld door een verrassingsaanval van Hoogland. Vervolgens leek Hoogland het pleit in de tweede heat al te beslechten, maar een fraaie remonte van zijn trainingsmaatje uit Luyksgestel trok de stand gelijk. Een derde heat moest de beslissing brengen en daarin greep Lavreysen het goud. De twee Nederlanders domineren al jaren op dit koningsnummer van het baanwielrennen. De afgelopen twee wereldkampioenschappen snelde Lavreysen naar de regenboogtrui en werd Hoogland tweede. Vandaag was die rolverdeling ongewijzigd. Dinsdag veroverden Lavreysen en Hoogland goud op het onderdeel teamsprint, samen met Roy van den Berg en Matthijs Büchli.

Column Thijs Zonneveld | Sloopbedrijf Hoogland & Lavreysen verandert in Hoogland vs Lavreysen

Veruit de beste

Lavreysen en Hoogland bleken in Tokio twee dagen lang veruit de beste op de individuele sprint. Ze rolden gisteren eenvoudig door de eerste knock-outrondes, waarna vandaag in de halve finales respectievelijk werd afgerekend met de Brit Jack Carlin en de Rus Denis Dmitrjev. Vervolgens mochten de Nederlanders in een onderlinge eindstrijd het goud en zilver verdelen, het brons was voor Carlin.



Voor Lavreysen zitten de Spelen er na twee gouden medailles nog niet op. Morgen start hij net als Büchli in de keirin en ook op dat onderdeel liggen er medaillekansen voor Nederland. Hoogland sluit zijn verblijf in Tokio af met goud en zilver.