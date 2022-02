Bart Swings schenkt België historisch goud: ‘Hoop dat de Nederlanders me dit gunnen’

Als schaatser met een vlammend eindschot had Swings een eenvoudige taak: niemand laten wegrijden. Toen Sven Kramer en Jorrit Bergsma stevige versnellingen plaatsten, gaf de Belg geen krimp. Hij dichtte alle gaatjes en sprintte vervolgens naar goud. Zilver en brons was voor de Koreanen Chung Jae-won en Lee Seung-hoon.

,,Ik voelde dat er op me gelet werd”, zegt Swings tegen Sporza. ,,De Nederlanders hebben het me niet makkelijk gemaakt. Op 3 à 4 rondes van het einde kon ik even wat gas terugnemen. En zo kwam het alsnog goed”

Sven Kramer reed met de massastart zijn laatste wedstrijd. Bekijk hier zijn reactie.

,,Ik dacht vooraf: vandaag moet het gebeuren”, vervolgt de kersvers olympisch kampioen massastart. ,,Uiteindelijk heb ik getoond dat ik de sterkste was. Ik hoop dat de Nederlanders me dit gunnen, want ik heb veel gaten op ze gedicht. Het was daardoor geen ideale koers voor mij, maar het is toch gelukt.”

De gouden medaille was pas de tweede op de Winterspelen voor België, na kunstrijpaar Micheline Lannoy en Pierre Baugnie in 1948. Schaats-Belg Bart Veldkamp veroverde in 1998 in Nagano brons op de 5000 meter voor onze zuiderburen.

Op dag vijftien van de Olympische Spelen in Peking snelde Irene Schouten naar haar derde gouden medaille. De Nederlandse bobbers kwamen afgelopen nacht al in actie. Lees onder dit artikel alles nog eens rustig terug.

