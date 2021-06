Beachvolleybalsters Stam en Schoon naar Spelen

RIVM: oprukkend RS-virus is nu epidemie, ongebruike­lijk in deze tijd

25 juni Het aantal meldingen van het RS-virus is de afgelopen weken hoger dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar, bevestigt het RIVM na berichtgeving van het Nederlands Dagblad. Omdat er in de tweede week van juni 21 meldingen werden gedaan en afgelopen week 37, is er zelfs sprake van een epidemie.