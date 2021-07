Bekijk hier de beelden: deceptie voor Van der Poel na zware crash

Video Drama voor Van der Poel, goud voor indrukwek­ken­de alleskun­ner Pidcock

11:35 Mathieu van der Poel droomde van goud, maar zag die droom vrij letterlijk in duigen vallen. Al vroeg in de mountainbikewedstrijd ging het helemaal mis voor de veelwinnaar. Ook Milan Vader kon zich niet mengen in de strijd om de medailles. Tom Pidcock reed op bijzonder indrukwekkende wijze naar het goud.