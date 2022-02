Bekijk hier hoe Ireen Wüst naar historisch goud snelt

Flinke domper voor shorttrac­kers: geen medaille op gemengde aflossing na val Suzanne Schulting

Het Nederlandse shorttrackteam is er bij de Olympische Spelen niet in geslaagd de finale te halen op de gemengde aflossing. In de halve eindstrijd lag Suzanne Schulting aan kop, maar de kopvrouw ging in de bocht onderuit.

5 februari