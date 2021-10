Nederlandse sporters ontdekken olympisch Peking: ‘Het voelt niet als een gevangenis als er geen tralies zijn’

De strenge coronaregels zijn de meeste topsporters nu wel gewend, maar in China is het net weer een beetje anders. ,,Vanaf het moment dat we het vliegtuig uitstapten hebben we alleen nog maar marsmannetjes gezien", zegt Schulting. ,,Iedereen is volledig ingepakt en het is echt goed georganiseerd. We hebben het hotel volledig voor onszelf en krijgen iedere dag een pcr-test. We mogen wel gewoon naar het buffet en rondlopen in het hotel, maar het terrein kom je niet af. Er staan ook overal beveiligers.”



Jeroen Otter kan de verschillende maatregelen soms lastig rijmen. ,,Het is heel netjes dat overal je temperatuur wordt gemeten en je alleen binnenkomt met je ‘epidemie-preventie-kaart’ (Chinese versie van de QR-code, red.). Ook met het eten zit je aan lange tafels, maar afgesloten in je eigen melkglazen lokaaltje. Maar aan de andere kant staan we ook met z'n allen in de rij voor het eten en worden we morgen als sardientjes in dezelfde kleedkamers met andere landen gedrukt", aldus de bondscoach.