Brons Sifan Hassan op 1500 meter, streep door unieke gouden trilogie

In de finale van de 1500 meter begon Hassan nu eens niet op de voor haar gebruikelijke wijze achteraan in het veld. Ze pakte al na een halve ronde resoluut de leiding in de veronderstelling deze vervolgens niet meer af te geven. In de slotronde ontbrak het echter aan een eindsprint, waardoor Kipyegon en Muir haar nog konden passeren.



,,Ik ben hartstikke blij”, zei Hassan na afloop voor de camera van de NOS. ,,Ik heb mijn best gedaan en de race hard gemaakt. Er stond vandaag erg veel wind in het stadion. Dat maakte het wel moeilijk.”