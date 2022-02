Brons voor achtervolgingsploeg Wüst, Schouten en Groenewoud pleister op de wond

De Nederlandse vrouwen hebben brons gepakt op de ploegachtervolging. In de troostfinale waren Ireen Wüst, Irene Schouten en Marijke Groenewoud veel te snel voor de Russinnen. Groenewoud verving Antoinette de Jong na de verloren halve finale tegen Canada.

Nederlands startte sneller dan Rusland en reed een verschil van ruim drie tellen bij elkaar. In de laatste rondes stond het Oranje-trio toe dat de Russinnen weer wat dichterbij kwamen, maar de bronzen medaille kwam geen moment in gevaar. Nederland klokte uiteindelijk 2:56.86 tegenover 2:58.66 voor de nummer vier van de Spelen.

Er was na de finish geen sprake van echt feestvreugde. De vrouwen hadden op meer gehoopt. Het goud was voor Canada, na een dramatische val bij de Japanse vrouwen in de laatste bocht van de finale. Zo kreeg de Japanse bondscoach Johan de Wit, eindelijk weer op het ijs na een een verplichte quarantaine wegens een positieve corona-test, een nieuwe tik te verwerken. Remmelt Eldering, de Nederlandse bondscoach van Canada, schreeuwde het uit na de gouden plak van zijn ploeg.

Volledig scherm Drama bij de Japanse ploeg. © AFP

Voor Wüst is het haar dertiende olympische medaille. De 35-jarige schaatsster won eerder op deze Spelen op de 1500 meter haar zesde goud. Ook heeft ze vijf zilveren medailles en nu twee keer brons. Schouten haalt haar derde medaille op deze Spelen. Ze won eerder goud op de 3000 en 5000 meter. Voor Groenewoud is het haar eerste medaille. De Jong won ook al brons op de 1500 en vier jaar geleden brons op de 3000 meter en zilver op de ploegachtervolging.

Slechts één keer goud

Nederland wist op het ploegonderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts één keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. De vrouwen verloren bij de Spelen in Pyeongchang vier jaar geleden de finale van Japan.

De schaatssters hadden zich met de derde tijd geplaatst voor de halve finales. Dat was een allesbehalve vlekkeloze rit, maar bovenal was hij ruim 3 seconden langzamer dan Japan en Canada. Het trio was na afloop ook ontevreden en in interviews leek ook weinig chemie tussen Wüst, Schouten en De Jong.



Volledig scherm Antoinette de Jong (l), Ireen Wüst en Irene Schouten zijn teleurgesteld na hun halve finale. © AFP

In de halve finale stuurde bondscoach Jan Coopmans exact dezelfde opstelling het ijs op. Oranje begon snel tegen de Canadezen en nam een kleine voorsprong. De drie Canadese schaatssters, Valerie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann, reden echter dicht bij elkaar en haalden als team een hoger tempo dan het Nederlandse team, dat niet zo goed in formatie schaatste. In de laatste rondjes kon Schouten op kop die achterstand niet meer goedmaken.

