Bronzen roeisters Keijser en Paulis laten goud door vingers glippen: ‘Ben volledig uit lood geslagen’

Paulis wilde dolgraag haar olympische titel van 2016 prolongeren, maar slaagde daar niet in met haar nieuwe partner Marieke Keijser. De Nederlandse lichte dubbeltwee lag op koers voor een gouden plak. Met nog vijfhonderd meter te gaan had het duo nog een halve boot voorsprong.

Het leek niet meer mis te kunnen gaan, totdat Frankrijk en Italië met de finishlijn in zicht een flinke eindsprint inzetten. Door een misslag in de laatste honderd meter moesten Keijser en Paulis genoegen nemen met het brons. ,,Ik heb 1900 meter genoten en de laatste 100 meter niet. Ik maakte een misslag, kan de boot de schuld geven of het water, maar ik heb het volledig aan mijzelf te wijten dat we geen goud hebben gewonnen", zei een schuldbewuste Keijser voor de camera van de NOS.

Volledig scherm Roeisters Marieke Keijser en Ilse Paulis (R) lopen goud mis in de finale door een fout in de slotfase. © ANP

Haar partner Paulis stond er verslagen bij en kon amper uit haar woorden komen. ,,Ik ben uit het lood geslagen, nog totaal van de wereld. Dit doet mij pijn, want Marieke hoeft de schuld niet zo op haar te nemen. We staan hier samen.” Toch heerste ook een gevoel van trots bij het duo. ,,Het is heel knap dat we hier staan. Dit hebben we bereikt op basis van wilskracht en doorzettingsvermogen.”

Keijser en Paulis moesten het doen zonder coaches, die in quarantaine zitten, en kenden een moeizame generale in de halve finale. Op een honderdste van een seconde grepen zij het brons, vlak voor Groot-Brittannië.

Bekijk hieronder alle uitslagen en het verdere programma van het olympisch roeitoernooi.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het duo was de afgelopen jaren al behoorlijk succesvol met onder meer een zilveren medaille op de WK van 2019 en de Europese titel in 2020. Dit jaar werd het brons op de EK, maar Paulis in Keijser roeiden vorige maand nog wel een wereldrecord.

In de olympische finale in Tokio kenden de vrouwen een voortvarende start. Ze lagen na 500 meter nog vierde, maar zetten toen een versnelling in. Na 1500 meter was de Oranje-boot meer dan een seconde los van de concurrentie, maar hun inspanning moesten ze op de laatste 500 meter bekopen. Zowel de Italiaanse boot met Valentina Rodini en Federica Cesarini als de Franse met Laura Tarantola en Claire Bove kwam voorbij geroeid.

Volledig scherm Marieke Keijser en Ilse Paulis (L) na afloop van de finale roeien vrouwen lichte dubbeltwee op de Sea Forest Waterway tijdens de Olympische Spelen van Tokio. © ANP

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.