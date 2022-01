Chef de Mission Carl Verheijen in isolatie op Papendal na positieve coronatest

Aflevering 1 Videoserie | Exclusief inkijkje in de missie van Irene Schouten en schaats­ploeg Zaanlander

In een exclusieve achtdelige videoserie volgen we topschaatsster Irene Schouten en haar ploeg Zaanlander in een allesbepalende periode richting de Winterspelen in Peking. Een uniek kijkje achter de schermen, met ook de persoonlijke ontwikkelingen in het leven van Irene Schouten en haar teamgenoten, onder wie Jorrit Bergsma. Vandaag aflevering 1.

12 januari