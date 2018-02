Chef de mission: medaille-aantal Sotsji niet reëel

Lang wilde NOC*NSF er niet aan, een concreet aantal medailles noemen dat van de Nederlandse olympische equipe in Zuid-Korea wordt verwacht. Bang om na de monsterscore van vier jaar geleden in Sotsji, 24 medailles, de lat te hoog te leggen. Vandaag kwam chef de mission Jeroen Bijl dan toch met een doel: 15 stuks.



Bij 15 medailles zijn de Winterspelen geslaagd, zei Bijl bij zijn openingspersconferentie in het (nog gesloten) Holland Heineken House in Gangneung. 13 medailles is de ondergrens. ,,Dáár mag je ons op afrekenen.”



Bijl wachtte lang met de officiële Nederlandse ambitie, omdat hij eerst wilde weten wie de ploeg precies zouden volgen en hoe die er kort voor de Olympische Spelen voor zou staan. ,,Het is niet zo dat we hier hele heisessies aan hebben gewijd, dit is vooral een getal dat jullie graag willen horen”, hield Bijl de media voor. ,,Iedereen mag hier alles van vinden.

Het lijkt makkelijk om richting de 24 van Sotsji te gaan zitten, maar dat is niet reëel. We hebben die 13 stuks maar één keer overtroffen, mega overtroffen, en dat was in Sotsji. Na gesprekken met alle coaches en gekeken naar de historie en expertise van dit team, zijn we op dit aantal uitgekomen.” De 15 medailles zijn niet onderverdeeld in sporten, wie ze voor Nederland verdient is de sportkoepel om het even.



Meelopen in de kou

Bijl meldde dat slechts 11 van de 33 Nederlandse atleten vrijdagavond de openingsceremonie meelopen. ,,Dat heeft niets te maken met de te verwachten kou, maar de meeste sporters komen de eerste drie dagen al in actie. En de shorttrackers trainen zelfs op de avond van de openingsceremonie.” Volgens Bijl heeft het organisatiecomité er alles aan gedaan om meelopen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. ,,We worden rond 17.30 opgehaald en zijn tegen 22 uur terug. Niet langer dan een half uur staan de atleten buiten in de kou, na het binnenlopen gaan ze terug naar het olympisch dorp.”

Nederland komt vrijdag als vijfde land het olympisch stadion in Pyeongchang binnenlopen. Dat heeft te maken met de letters van het Koreaanse alfabet. De 11 atleten die meelopen zijn behalve vlaggendrager Jan Smeekens: Kjeld Nuis, Kai Verbij, Ronald Mulder, Patrick Roest, Annouk van der Weijden, Irene Schouten, Kimberley Bos, Cheryl Maas, Anice Das en Esmee Visser. ,,Ik maak er verder geen probleem van dat het er maar 11 zijn. De sport gaat altijd voor.”

Bijl keek terug op zijn eerste bezoek aan Zuid-Korea, vijf jaar geleden. ,,Wat ze hier hebben gepresteerd, is een hele prestatie. Er waren hier amper hotels, het bergdorp was heel erg klein. Er moest zó veel gebeuren. Maar dit is een trots volk, Koreanen zijn open, alert en hulpvaardig. Ze willen graag laten zien dat ze dit kunnen.”

Bijl ging ook nog in op de Russische dopingkwestie. Volgens hem is het een grote zaak, maar gaat het vanaf zaterdag gewoon over de sport. ,,Tot 2 dagen geleden kende ik dit dossier goed, durf ik te zeggen, en begreep ik het allemaal. Nu hebben we gezegd: we laten het los, de Spelen beginnen, het gaat nu om sport. Onze atleten zijn er niet mee bezig. We zien wel tegen wie ze het straks in de arena moeten opnemen.”