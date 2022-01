Claudia Pechstein (49) maakt zich wéér op voor deelname Olympische Spelen

Wanneer en waar zijn de Olympische Spelen van 2022?

Nog minder dan 100 dagen en dan beginnen de volgende Olympische Spelen. Na de afgelopen Zomerspelen in Tokio is het nu de beurt aan de Winterspelen. Plaats van handeling is het Chinese Peking, waar de Nederlandse olympiërs van 4 tot 20 februari 2022 strijden om de gouden, zilveren en bronzen medailles.

17 december