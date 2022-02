Column Thijs Zonneveld | Belachelijk dat de KNSB en de bondscoach het wéér niet voor elkaar krijgen om een ploeg op te stellen

video Patrick Roest reageert op ‘apart figuur’ Nils van der Poel: ‘Dit valt me van hem tegen’

Aanvankelijk leek het erop dat niemand van de Nederlandse schaatsploeg vandaag in Peking wilde reageren op de zware aantijgingen van Nils van der Poel van gisteren. Totdat Patrick Roest zijn heldere mening gaf. ,,Ik dacht: what the fuck is dit nou?”

10 februari