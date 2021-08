Column Thijs Zonneveld | ‘Laatste honderd meter zwembad vol melkzuur, ze rent er dwars doorheen’

De lange, zware weg van Anouk Vetter: ‘De eerste tranen kwamen ook toen ik dat besefte’

5 augustus Anouk Vetter moest van ver en diep komen om olympisch zilver te kunnen halen. In 2019 gooide ze het roer om, nadat ze het plezier in haar sport compleet kwijt was geraakt. Nu is ze de tweede beste alleskunner van de atletiek, voor haar trainingsmaatje Emma Oosterwegel.