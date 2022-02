Column Thijs Zonneveld | Zijn laatste Spelen waren ruk, maar Sven Kramer slaapt er geen minuut minder om

Olympische bytes Koen Verweij trots op Jutta Leerdam en droom van oude man komt uit

Nog een paar dagen kunnen we genieten van de Olympische Winterspelen in Peking. In de rubriek olympische bytes struint de sportredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van de Nederlandse olympiërs, hun aanhang en de buitenlandse sterren.

17 februari