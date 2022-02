De beste aller tijden: Ireen Wüst verstevigt die status op verpletterende wijze

Door Lisette van der Geest



Er is een geit, ergens in Nederland, en Ireen Wüst noemt haar Sofie. Wie drie uur lang tussen het stro met een naamloze geit moet poseren, verzint namelijk een naam, zo vertelde Wüst eerder deze week. Een goat en dé GOAT; the greatest of all times. Wüst is het, ze blijft het en vandaag verstevigde ze haar reputatie nog maar weer eens, op een overweldigende manier.