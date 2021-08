Dit mag je vandaag niet missen op de Olympische Spelen

Het spoorboekje voor dag 12 van de Olympische Spelen zit bomvol. Alleen al vanuit de oranje blik bezien is het van ’s ochtends heel vroeg - of technisch gezien zelfs nog dinsdagavond - tot ’s avonds laat raak. Een overzicht van de hoogtepunten van de woensdag in Tokio.

Van Rouwendaal gaat voor titelprolongatie

Vanaf 23.30 uur (start was dinsdagavond)

In de baai van Tokio begon Sharon van Rouwendaal dinsdagavond laat (23.30 uur Nederlandse tijd) aan de jacht op haar tweede olympische titel. Het zou een unicum zijn. Nooit eerder won een openwaterzwemmer tweemaal in successie goud op de zwemmarathon die sinds 2008 olympisch is. Vijf jaar geleden soleerde Van Rouwendaal aan de Copacabana naar de gouden medaille.



Nu ziet de regerend olympisch kampioene zichzelf samen met een Chinese, Australische en twee Amerikaanse dames als favoriet. Maar in het openwaterzwemmen zijn de kansen altijd moeilijk in te schatten. De omstandigheden zijn lastig in het water van Odaiba Marine Park. De watertemperatuur is ongekend hoog - bijna 30 graden - en de opkomende zon maakt het in de vroege Japanse ochtend (6.30 uur) lastig navigeren.

Hockeysters tegen Groot-Brittannië op jacht naar finale

Vanaf 03.30 uur

Groot-Brittannië is de tegenstander voor de hockeysters komende nacht (3.30 Nederlandse tijd) in de halve finale. En hoewel het vijf jaar geleden is en iedereen in en om het Nederlands elftal zegt dat ‘Rio’ vergeten is, kun je er ook moeilijk omheen.



In de olympische finale maakte ‘GB’ acht minuten voor tijd 3-3, waardoor het aankwam op shoot-outs. Vier speelsters van Oranje misten, weg goud. Keepster Maddie Hinch van Groot-Brittannie werd een nationale heldin. En wat wil het geval in Tokio: in de kwartfinale hield ze tegen Spanje (2-2) ook haar doel schoon in de shoot-outs. Opdracht voor Nederland: niet op dat zenuwslopende eindspel laten aankomen.

Volledig scherm De hockeyvrouwen tegen Zuid-Afrika. © ANP

Femke Bol vliegt over de hordes op weg naar...?

Vanaf 04.30 uur

Het ene prachtige atletiekgoud wordt nog nabeleefd, of het volgende gloort. Femke Bol loopt vannacht (04.30 uur Nederlandse tijd) de finale van de 400 meter horden. Bol (21) is de rising star van het Nederlandse atletiek. Maar goud is absoluut geen invuloefening.



De Amerikaanse Sydney McLaughlin voert de wereldranglijst aan, rende de snelste tijd van het seizoen (51,90 om 52,37) en ook in de halve finale was McLaughlin het snelst. Ze starten vannacht naast elkaar in baan 4 en 5.

Handbalvrouwen in kwartfinale tegen Frankrijk

Vanaf 13.45 uur

Na een relatief gemakkelijke poulefase, waarin Nederland vier van de vijf duels won, wacht vandaag het echte werk. Dit is de dag waar Lois Abbingh al weken naar uitkeek: die van de kwartfinale. Nederland speelt in de Japanse avond, tegelijkertijd de Nederlandse middag; om 13.45 uur kan de handballiefhebber inschakelen. Het wordt een duel met extra lading voor de Nederlandse bondscoach Emmanuel Mayonnade, ze spelen namelijk tegen zijn thuisland, Frankrijk dus.



Het is een team dat bekendstaat om kracht, om fysiek sterke speelsters die tegelijkertijd snel zijn. Frankrijk is ook de winnaar van het zilver van het afgelopen EK in december, waar Nederland teleurstellend zesde werd. Maar Nederland is deze weken een ander team dan destijds, speelt nu overtuigend en met plezier. Al is dat, zoals Abbingh eerder zei, nog geen garantie voor de kwartfinale.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.