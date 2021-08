Dit zijn de hoogte- en dieptepunten van dag tien van de Olympische Spelen

Hassan oppermachtig naar goud

Het slotstuk van de dag vormde vanuit Nederlands perspectief het hoogtepunt. Sifan Hassan snelde ongenaakbaar naar goud op de 5000 meter, nadat ze eerder op de dag nog de wereld versteld had doen staan door ten val te komen in haar serie 1500 meter, maar deze toch nog te winnen. Later op de dag was het dus echt raak. De eerste van in totaal drie symfonieën die Hassan in Tokio wil gaan schrijven, want ze mikt ook op goud op de 1500 én 10.000 meter.

Hockeysters naar halve finales

De Nederlandse hockeysters hadden in de kwartfinales weinig moeite met Nieuw-Zeeland. Via doelpunten van Lidewij Welten, Frédérique Matla en Lauren Stam werd met 3-0 gewonnen. In de halve finales wacht overigens een pikant duel. Nederland gaat het daarin namelijk opnemen tegen de vrouwen van Groot-Brittannië. Vijf jaar geleden in Rio voorkwam de Britse ploeg in de finale dat de Nederlandse hockeysters voor de derde maal op rij goud wonnen. Kan Oranje zich revancheren?

Bonevacia schrijft geschiedenis

Op de atletiekbaan wist een op Curaçao geboren atleet sporthistorie te schrijven door zich als eerste Nederlander ooit te plaatsen voor de olympische finale 400 meter. Liemarvin Bonevacia deed dit bovendien in een indrukwekkend nieuw nationaal record van 44,62. ,,Sinds 2008 is dit al een droom”, sprak de dolgelukkige atleet na afloop. De finale staat donderdag 14.00 uur Nederlandse tijd geprogrammeerd. Kan Bonevacia opnieuw stunten?

Femke Bol imponeert in stromende regen

Het was een drukke atletiekdag in Tokio, want ook Femke Bol moest aan de bak. In de stromende regen rende zij soepeltjes naar de winst in haar halve finale 400 meter horden. Vooraf werd zij als een van de potentiële Nederlandse supersterren van deze Spelen gezien en Bol maakt die status vooralsnog helemaal waar. Woensdagnacht mag Nederland de wekker zetten: om 04.30 uur Nederlandse tijd staat de finale 400 meter horden voor vrouwen op het programma.

Handbalsters weten tegenstander

De Nederlandse handbalsters speelden vandaag in Tokio hun laatste groepsduel. In een niet eens zo heel spannende wedstrijd werd met 30-29 gewonnen van Montenegro. Nederland leidde de gehele wedstrijd, pas in de slotminuut verkleinde Montenegro de marge naar één. Met deze overwinning kennen de speelsters van bondscoach Emmanuel Mayonnade hun tegenstander in de kwartfinales: Nederland gaat het woensdag om 02.30 uur namelijk opnemen tegen Frankrijk.

Visser baalt, Schippers huilt

Het was niet alleen maar vreugde in het olympisch stadion. In de Nederlandse nacht liep Nadine Visser naar de vijfde plaats op de 100 meter horden. Een fraaie eindklassering, maar zelf was ze allesbehalve tevreden. Dat gold zeker ook voor Dafne Schippers, die later op de dag werd uitgeschakeld op de 200 meter. ,,Dit is hard", sprak de gewezen wereldkampioen na afloop in tranen. Voor Schippers zit het toernooi er overigens niet op, want ze doet nog mee aan de estafette (4x100 meter).

