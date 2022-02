Dopingrel in Peking: Beroep tegen vrijspraak betrapte kunstrijdster Valieva, CAS start spoedprocedure

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de internationale schaatsunie ISU en de mondiale dopingautoriteit WADA gaan in beroep tegen de vrijspraak van kunstrijdster Kamila Valieva. De 15-jarige Russische legde 25 december bij het Russisch kampioenschap in Sint-Petersburg een dopingtest af waarvan pas begin deze week bleek dat die een positieve uitslag had. Het nationale dopingagentschap in Rusland legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die al snel weer op.

Valieva kon daardoor meedoen aan de Olympische Spelen, waar ze maandag met de Russische ploeg goud won in de landenwedstrijd. De medaillewinnaars zouden een dag later worden gehuldigd, maar die ceremonie op Medal Plaza ging niet door, volgens het IOC vanwege een ‘juridische kwestie’. Het comité weigerde in de afgelopen dagen uitleg te geven.

Via Russische en Amerikaanse media kwam naar buiten dat Valieva, de nieuwe ster van het Russische kunstrijden, positief had getest op trimetazidine, een prestatiebevorderend middel dat op de verboden lijst staat. Het internationale dopingagentschap ITA, dat namens het IOC al het dopingonderzoek doet tijdens de Spelen, kwam vandaag dan toch met een toelichting.

Volgens het ITA werd de zaak in eerste instantie uit de media gehouden omdat Valieva minderjarig is. Vanwege de mondiale aandacht voor de zaak hebben het dopingagentschap en het IOC nu toch opheldering gegeven.

Volgens het ITA bleek pas dinsdag, een dag na de landenwedstrijd, dat Valieva in Sint-Petersburg een positieve dopingtest had afgelegd. De tiener tekende direct beroep aan tegen haar voorlopige schorsing en werd woensdag gehoord door de disciplinaire commissie van het Russische dopingagentschap. Die besloot opvallend genoeg de schorsing op te heffen, waardoor Valieva donderdag weer kon gaan trainen in Peking.

Rusland verdedigt Valieva

Het olympisch comité van Rusland ziet geen reden om Valieva naar huis te sturen. De Russen wijzen erop dat dopingtests van de tiener bij zowel de EK van vorige maand in Tallinn als nu op de Olympische Spelen in Peking louter negatieve uitslagen opleverden. ,,De atlete heeft dus het recht om zonder beperkingen te trainen en deel te nemen aan de wedstrijden, totdat het internationale sporttribunaal CAS eventueel een andere beslissing neemt”, staat in een verklaring op de website van de Russische bond. Volgens Rusada was de sterke stijging wereldwijd van de besmettingen met het coronavirus oorzaak van de vertraging. Het antidopingbureau heeft Valieva vanwege haar minderjarige leeftijd in bescherming genomen, maar wel een onderzoek aangekondigd naar de mensen die haar begeleiden. Het Russisch Olympisch Comité plaatste vraagtekens bij de timing van het naar buiten brengen van de positieve dopingtest. ,,Het lijkt erop dat iemand het monster heeft vastgehouden tot het einde van het schaatstoernooi voor teams”, zei Stanislav Pozdniakov, het hoofd van het Russisch Olympisch Comité. Hij wees erop dat een dopingtest die Valieva in Peking heeft ondergaan, een negatieve uitkomst gaf.

Het IOC liet het daar echter niet bij zitten en tekent beroep aan bij het internationale sporttribunaal CAS. De internationale schaatsfederatie ISU sluit zich daarbij aan. Het CAS moet de zaak op korte termijn behandelen, want dinsdag beginnen de individuele wedstrijden voor de kunstrijdsters. Valieva, bijgenaamd Miss Perfect, is de favoriete voor het goud. Ze verscheen net als gisteren vandaag ‘gewoon’ weer op het ijs om te trainen.



De uitslag van de landenwedstrijd blijft voorlopig onder voorbehoud. Pas als de juridische zaak is afgehandeld, wordt duidelijk naar welke landen het goud, zilver en brons gaat.



Na de IOC en ISU voegde ook het mondiale antidopingbureau WADA bij het sporttribunaal CAS. Valieva wil komende week in Peking meedoen aan de individuele wedstrijden, maar het IOC, de ISU en WADA zijn het niet eens met de gang van zaken. Zij hebben het CAS gevraagd zich met spoed over de zaak te buigen.

Reactie CAS

Het internationaal hof van sportarbitrage CAS gaat zoals aangevraagd door het IOC, de ISU en de WADA zo snel als mogelijk een jury aanstellen die zich over de dopingzaak van de 15-jarige Russische kunstschaatsster Kamila Valieva buigt. Het CAS hoopt zo voor 15 februari uitspraak te doen, als in Peking het individuele toernooi voor de vrouwen begint.

