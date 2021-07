Drama voor Van der Poel, goud voor indrukwekkende alleskunner Pidcock

Van der Poel kwam al in de eerste ronde zwaar ten val. Hij schatte een zogenaamde ‘drop’ totaal verkeerd in en dacht dat er een plankje lag, maar dat hulpmiddel was juist voor de wedstrijd weggehaald. Het resultaat was een spectaculaire koprol en een van pijn vertrokken gezicht. Van der Poel stapte wel weer op en passeerde de nodige andere coureurs. De kop van de koers zag hij echter nooit meer terug en na een uur hield hij het voor gezien. ,,Ik had teveel last om te finishen", zei hij na afloop.