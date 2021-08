Driedelige missie 'raar mensje' Sifan Hassan spreekt wereldwijd aan: 'Áls iemand dit kan, is zij het’

Video Sifan Hassan doet atletiekwe­reld wéér versteld staan door zege mét val: ‘Extraordi­na­rio’

11:21 Sifan Hassan heeft zich bij de Olympische Spelen ondanks een val in de laatste ronde vrij overtuigend verzekerd van een plek in de halve finales van de 1500 meter. De 28-jarige Hassan was met 4.05,17 alsnog de snelste in haar serie, voor de Australische Jessica Hull (4.05,28) en Elinor Purrier uit de Verenigde Staten (4.05,34).