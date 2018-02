Dubbele gevoelens voor De Jong: 'Niet mijn beste race'

Door Rik Spekenbrink



De Jong (22) gaf toe dat ze zich misschien iets te veel op haar tegenstandster Miho Takagi had gefocust. De Japanse werd vooraf als één van de grote favorieten ingeschaald. ,,Ik heb dit seizoen niet vaak tegen écht sterke tegenstandsters gereden. Ik ging iets te hard achter haar aan in de eerste rondes. Dacht: ik moet mee, vaak onderdoor komen in de bochten. Daardoor reed ik niet echt mijn eigen race, kon ik de rit niet zelf opbouwen, vlak houden. Maar goed, als je olympisch goud wil winnen, moet je ook risico’s durven nemen. Ik wil me dan ook niet laten kennen, weet dat ik het ook kan. Maar ik kon het tempo niet gaande houden. Het was net niet vandaag.''



Koningin Maxima kon enige troost bieden, met een innige omhelzing en lovende woorden. ,,Dat was helemaal leuk. Fijn dat ze er zijn.”