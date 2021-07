Dure nederlaag voor Oranje-hockeyers tegen Duitsland

Delen per e-mail

Niklas Wellen opende in het eerste kwart de score, Constantin Staib verdubbelde die in het derde en Timm Alexander zorgde in het laatste kwart voor de 3-0. Jeroen Hertzberger zorgde vlak voor tijd voor de 3-1 eindstand.

Nederland en Duitsland waren allebei al zeker van de kwartfinales, maar het duel was wel van belang voor de eindstand in groep B. Daarin eindigt Duitsland nu boven Oranje, wat inhoudt dat Nederland een op papier lastigere tegenstander uit groep A krijgt in de volgende ronde: Australië.

België was al groepswinnaar in groep B en Duitsland en Groot-Brittannië zijn Nederland nu voorbij. De ploeg van bondscoach Max Caldas krijgt in de kwartfinale daarom te maken met Australië, de nummers één uit groep A. Duitsland treft Argentinië, de Britten staan tegenover India en België ontmoet Spanje.

Bondscoach Max Caldas.

Eerder in de poulefase had Oranje al verloren van België (1-3) en tegen Groot-Brittannië werd het 2-2. Zuid-Afrika (5-3) en Canada (4-2) werden wel verslagen.

