Emotionele Tom Dumoulin onthult na zilveren tijdrit: ‘Ik ga door’

videoTom Dumoulin was vol emoties na zijn zilveren medaille in de olympische tijdrit . Begin dit jaar wilde de Nederlander even niet meer wielrennen, maar hij kwam speciaal terug voor de Olympische Spelen en hoefde alleen Primoz Roglic voor zich te dulden. Ook kwam hij met duidelijkheid over zijn toekomst.

,,Het was een moeilijke weg hiernaartoe. Ik was overtraind in de winter en klaar met fietsen", zo haalde Dumoulin na afloop zijn gevoel van begin 2021 terug. ,,Maar ik besloot terug te keren, speciaal voor deze dag. Ik had een doel en ben heel trots", aldus Dumoulin, die zilver kreeg omgehangen. Zilver met een gouden randje: ,,Het is geen goud, maar ik heb alles gegeven en Primoz was geweldig.”

Het was vooraf ook de vraag of de olympische tijdrit Dumoulins laatste rit was. Dat is echter niet het geval: ,,Ik ga door en ik ga er nog een mooi wielerjaar van maken met een mooi programma. Ook met het WK", zo verklapte de zilveren-medaillewinnaar. ,,Ik heb al aan de ploeg laten weten dat ik heel graag door ga, want op deze manier vind ik het heel leuk.”



Daarbij is het niet gezegd dat Dumoulin zich voortaan louter op tijdritten en etappezeges gaat richten. De Limburger zegt 'zeker niet’ uit te sluiten dat hij opnieuw in grote rondes voor het algemeen klassement zal gaan. Dumoulin ontkent dat het bestaan als klassementsrenner hem er afgelopen winter toe dreef zijn carrière te pauzeren.

Gouden nacht voor Nederland

De vijfde dag van de Olympische Spelen begon voor Nederland al weergaloos. Annemiek van Vleuten en de roeiers bij de dubbelvier zorgden op grootse wijze voor de eerste gouden plakken van TeamNL. Daarnaast was er ook nog twee keer zilver en tweemaal brons en later dus zilver voor Dumoulin.

Ook bondscoach Koos Moerenhout was emotioneel. Dumoulin en hij vielen elkaar in de armen: ,,Er was veel ontlading. Tom zei niet zoveel, maar we waren allebei emotioneel. Het gaat om zijn carrière en leven. Hij heeft heel diep gezeten en dan pakt hij Tokio als trigger om zijn carrière een mooie duw voorwaarts te geven. Dan hoop je dat dat gebeurt. Dit is een fantastische bekroning van heel de route hiernaartoe. Je strijdt altijd voor goud, maar dit is een heel bijzondere zilveren plak. Dit is heel gaaf en een heel mooie verdiende plak", zei de bondscoach bij de NOS.

,,Het was héél spannend", vond Moerenhout: ,,Je ziet dat hij het perfect doet en technisch is hij niet op een foutje te betrappen. Het ziet er snel uit, maar je hebt geen referentie. Alle toppers zaten op een zakdoek dus je zit met samengeknepen billen in die laatste ronde. Hij deed het fantastisch.”

