Epke Zonderland loopt finale mis na veel aftrek, Deurloo redt het wel

Bart Deurloo deed het aanzienlijk beter dan Zonderland en haalde de finale wel. De Rotterdammer turnde een goede oefening met onder meer een combinatie van twee vluchtelementen. Zijn optreden werd door de jury beloond met een score van 14.400. Dat was genoeg om als achtste met de hakken over de sloot een plaats in de eindstrijd af te dwingen.

,,Een dubbel gevoel", reageerde Zonderland na afloop. Zelf was hij al verrast dat hij een volledige oefening op deze manier wist te turnen, maar een finaleplek verwacht hij niet. ,,Ergens ook wel frustrerend. Ik voelde me gisteren redelijk fit, als ik dat twee weken had kunnen doortrekken kan ik mijn oefening goed doorturnen. Het knaagt wel: want met een klein beetje betere voorbereiding had het anders kunnen zijn.. Maar ja, wat verwacht je als je niet echt hebt kunnen trainen?” Zonderland kende in aanloop naar de Spelen in Tokio het nodige fysieke ongemak en kampte in Japan vervolgens ook nog met maag- en darmproblemen.