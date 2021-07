Estafetteploeg grijpt weer net naast medaille: ‘Vierde is een stomme plek’

De ene vierde plek is de andere niet. Waar de estafettezwemsters vijf jaar geleden in Rio ontroostbaar waren na hun vierde plaats in de olympische finale, was er zondag vooral sprake van berusting.

Natuurlijk baalden Femke Heemskerk, Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint en Kim Busch van het misgrijpen van een medaille op de Olympische Spelen. Maar ze wisten vooraf ook dat het heel moeilijk zou worden om het podium te halen op de estafette 4x100 meter vrije slag. Er zou niets minder dan een stunt nodig zijn in Tokio. En die bleef uit.

Quote Ik had voor de finale tegen de meiden gezegd: zwem de eerste 50 meter met je kop en de tweede 50 met je hart Ranomi Kromowidjojo In de eindstrijd keek Nederland in het (met sporters, coaches en pers) nog aardig gevulde Aquatics Centre voortdurend tegen een grote achterstand aan. Van plek acht (Kim Busch, 54,64) ging het naar zeven (Ranomi Kromowidjojo 52,87), bleef het bij zeven (Kira Toussant, 54,14), waarna slotzwemster Femke Heemskerk dankzij een mooie inhaalrace (52,05) nog als vierde kon aantikken. Maar het gat was zelfs voor Heemskerk simpelweg te groot om het nog echt spannend te kunnen maken.



Het ongenaakbare Australië verpulverde het wereldrecord (3.29,69) en prolongeerde haar olympische titel van 2016. Het piepjonge Canadese team (met drie dames van 21 jaar en één van 20) won zilver (3.32,78) en vlak hierachter pakten de Amerikaanse vrouwen brons (3.32,81). Nederland volgde op bijna een seconde: 3.33,70.

,,Ik wil altijd voor de medailles zwemmen dus dit is heel jammer”, reageerde Kromowidjojo (30) kort na de finale. ,,We zouden alle vier boven onszelf moeten uitstijgen voor het podium. Het was goed wat we lieten zien, maar niet uitzonderlijk.”

Heemskerk (33) was er na de series van zaterdag echt in gaan geloven dat een olympische plak erin zat. ,,Canada en de VS gingen niet helemaal soepel. Ja, achter Australië kon het best eens spannend worden. Ik had voor de finale tegen de meiden gezegd: zwem de eerste 50 meter met je kop en de tweede 50 met je hart. Dat hebben we allemaal gedaan, maar het was niet goed genoeg.”

Net als in Rio resteerde de vierde plek. ,,Die van Rio vond ik teleurstellender”, zei Kromowidjojo. ,,Toen waren de verwachtingen hoger.” Heemskerk beaamde dat. ,,Een jaar voor Rio wonnen we op het WK zilver dus dan weet je dat er op de Spelen ook kansen zijn.”

Twijfel

De Nederlandse estafette is de laatste jaren continu zoekende naar de juiste samenstelling. Meestal was het voor de plekken naast Heemskerk en ‘Kromo’ stuivertje wisselen tussen Busch, Toussaint en Marrit Steenbergen. Ook dit weekend twijfelden de coaches. Pas zaterdagavond om half elf kreeg Toussaint een telefoontje dat ze de finale zou zwemmen. Ze verving Steenbergen die in de series 54,32 had gezwommen. Toussaint - een rugslagzwemster - deed het prima met haar één na beste tijd ooit op de 100 vrij (54,14).

De successen van de Golden Girls van weleer (Kromowidjojo, Heemskerk, Marleen Veldhuis en Inge Dekker) zijn inmiddels successen uit lang vervlogen tijden met olympisch goud in 2008, zilver in 2012 en wereldtitels in 2009 en 2011. Nog altijd zijn ‘Kromo’ en Heemskerk de onbetwiste koninginnen van de Oranje-estafette. De dertigers stonden voor de vierde keer op rij in de aflossingsfinale. ,,Ik heb het vandaag heel bewust meegemaakt”, bekende Kromowidjojo. ,,Mijn vierde OS-finale op de estafette, toch heel bijzonder.”

En het is zeker niet uitgesloten dat Kromowidjojo en Heemskerk opgaan voor hun vijfde Olympische Spelen. ‘Parijs 2024’ is niet ver meer. Voor de nabije toekomst van de estafette zou het een zegen zijn.

