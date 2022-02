Ex-ijsmeester Thialf over het belang van hard ijs: 'Dat lijkt het meest op Heerenveen’

Video's Nils van der Poel beschul­digt TeamNL van corruptie: ‘Grootste schandaal van deze sport’

De Zweedse schaatser Nils van der Poel heeft vanmiddag in Peking keihard uitgehaald naar de Nederlandse schaatsbond. In een persconferentie van de Zweedse ploeg ging hij in op pogingen van ‘TeamNL’ om de Canadese ijsmeester van dienst Mark Messer te beïnvloeden. ,,Dit is corruptie.”

