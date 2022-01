Exclusieve videoserie | Zo belangrijk is slaap voor Jorrit Bergsma om te presteren

Primeur voor Nederland: OKT curling naar Leeuwarden

Voor het eerst in de geschiedenis huisvest Nederland in december het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) curling. Het Nederlands team van bondscoach Shari Leibbrandt en skip Jaap van Dorp hoopt zich tussen 4 en 19 december in de Elfstedenhal in Leeuwarden te plaatsen voor de Winterspelen van februari in Peking.

10 september