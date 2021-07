Finale draait voor roeiers Holland Acht uit op deceptie: ‘Dit is extreem teleurstellend’

Al vanaf de start lag de boot vijfde en gedurende de 2 kilometer lange race wist de ploeg die positie niet te verbeteren. Het goud was voor Nieuw-Zeeland, het zilver voor Duitsland en het brons voor Groot-Brittannië. In de Nederlandse acht zaten Bjorn van den Ende (boeg), Ruben Knab, Jasper Tissen, Simon van Dorp, Maarten Hurkmans, Bram Schwarz, Mechiel Versluis en Robert Lücken (slag). Eline Berger was de stuurvrouw.

De teleurstelling bij de roeiers van de Holland Acht was dan ook groot. ,,We kwamen hier om te winnen, we waren zo dominant in de heats en dat gaat in de olympische finale alles wat in de voorbereiding zo goed ging niet goed. We misten alle agressiviteit. Dit is extreem teleurstellend”, zei Robert Lücken, de man op de slagpositie.

Maarten Hurkmans, de nummer 5 in het middenschip, hield zich lang groot. Hij wist ook niet goed waarom de roeiers zo’n matige start hadden en zich in de race niet wisten te herpakken. ,,Ik kan het niet goed nagaan in mijn hoofd nu. Er was voor de race zoveel vertrouwen, er zat zoveel gemak in, maar we deden kennelijk iets anders dan we hadden moeten doen”, zei hij.

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker

Daarna overmande de emotie hem en boog hij lang en diep het hoofd. ,,Dit is zo’n deceptie. De Olympische Spelen zijn eens in de vier jaar, je traint hier enorm hard voor en dan grijp je er naast. Ik ben er trots op dat hier sta, maar het is gewoon niet niks.”

Lücken zocht vertwijfeld naar een verklaring. ,,Volgens mij was het niet iets technisch. Het moet spanning zijn geweest voor het grote moment. Gisteren trainden we nog in een ontzettend hoog tempo, zoals we de hele voorbereiding afstanden roeiden op wereldrecordsnelheid. Maar het kwam er in de finale niet uit, de eerste tien halen waren al niet goed. Daar hadden we ons niet door van de wijs moeten laten brengen, maar er sloop iets in de ploeg. Iets tussen de oren.”

