Fourcade na vandaag succesvolste Franse olympiër

Het verschil tussen Fourcade en Schempp was zo miniem dat de Fransman een van zijn skistokken boos in de sneeuw sloeg. ,,Vier jaar geleden verloor ik in Sotsji met een verschil van 3 centimeter. Ik dacht dat die geschiedenis zich herhaald had. Dit in ongelooflijk'', jubelde de biatleet die met vier gouden en twee zilveren olympische medailles op zak Franse sportgeschiedenis schreef.



,,Ik heb veel grote wedstrijden gewonnen in mijn carrière en daar ben ik trots op. Maar ik heb grote nederlagen geleden: op het WK in 2013 tegen Svendsen en in Sotsji, weer tegen hem.''



Bekijk hieronder de bizarre finish bij de biatlon, en de vier andere mooiste momenten van deze dag.