Geert Kuiper: Beter laat dan nooit

Bondscoach Geert Kuiper, bij de Winterspelen in Zuid-Korea verantwoordelijk voor de ploegachtervolging en massastart (mannen en vrouwen), is niet te benijden.

De 57-jarige Fries laat zich minder dan een week voor het begin van Pyeongchang 2018 op de olympische schaatsbaan in Gangneung ontvallen, dat hij heel tevreden is dat hij de vier Nederlandse mannen van de team pursuit bij elkaar heeft kunnen brengen en 'gewoon de olympische route' heeft kunnen starten. Of dat niet een tikje laat is?

Quote Patrick Roest beseft dat hij in principe vierde man is. Geert Kuiper ,,Nou ja, deze olympische route loopt in principe natuurlijk eigenlijk al het hele seizoen door en in de jaren ervoor ook voor een deel'', zegt Kuiper na een gedegen training met Sven Kramer, Koen Verweij, Jan Blokhuijsen en Patrick Roest. ,,En nu hebben we die oranje kleding aan, het gaat nu echt 'om het echie'. Maar met deze groep heb ik op het ijs weinig samen kunnen trainen.''

Kramer, Verweij en Blokhuijsen zijn als drietal nog steeds ongeslagen op de ploegachtervolging. Sinds het olympisch goud bij Sotsji 2014 reed het supertrio van Oranje pas twee maanden geleden bij de wereldbeker in Calgary weer gezamenlijk een race. Dat leidde prompt tot de op één na snelste tijd ooit gereden (3.36,11) en de hernieuwde samenwerking leverde ook het olympische startbewijs op. Dat was hard nodig na de blamerende tiende plek in november in Heerenveen, waarmee de destijds falende Jorrit Bergsma zijn plek als (vierde) rijder in de achtervolgingsploeg verspeelde.

Volledig scherm Sven Kramer, Patrick Roest, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen tijdens training op het ijs van Gangneung. © ANP