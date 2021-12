Geschorste zwemkampioen Sun Yang traint illegaal en wordt onderzocht door WADA

De Chinese zwemmer Sun Yang is opnieuw in opspraak geraakt. Yang zou hebben getraind in een sportaccommodatie van de overheid, terwijl dit vanwege zijn schorsing verboden is. De drievoudig olympisch kampioen zit deze schorsing uit vanwege het overtreden van de dopingregels. Het mondiale antidopingbureau WADA heeft een onderzoek ingesteld naar de kwestie.

Sun Yang werd in juni voor ruim 4 jaar geschorst omdat hij in september 2018 weigerde mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole. Leden van zijn begeleidingsstaf zouden zelf bloedstalen met een hamer hebben vernietigd. Het hof van sportarbitrage CAS wilde hem aanvankelijk voor 8 jaar schorsen, maar besloot de straf in tweede instantie te verlagen tot ruim vier jaar. De zwemmer mocht door de schorsing niet in actie komen op de Olympische Spelen van Tokio.

The Times bracht het verhaal dat Yang illegaal aan het trainen was naar buiten. Sun Yang, ook in het bezit van elf wereldtitels, zou hebben getraind in het sportcomplex Anzi in de provincie Zhejiang, niet ver van zijn woonplaats. “We nemen de aantijgingen heel serieus”, aldus James Fitzgerald, woordvoerder van WADA. “We onderzoeken de zaak en proberen informatie te verzamelen om te kunnen beoordelen of de zwemmer de voorwaarden van zijn schorsing heeft geschonden.”

Als dat het geval is, kan WADA de schorsing opnieuw instellen. In dat geval zou Sun Yang ook de Spelen van Parijs in 2024 missen.