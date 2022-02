Glenn de Blois snel klaar op snowboardcross in Peking: ‘Wat heeft balen voor nut?’

De Blois startte nog wel goed en nam na de eerste serie sprongen over de bulten de leiding, maar werd daarna gepasseerd door de andere drie snowboarders. De Nederlander had in de kwalificaties met 31 deelnemers de 27e tijd neergezet. De Blois moest in de achtste finales bij de eerste twee eindigen om door te gaan naar de kwartfinales, maar werd vierde en laatste in de cross op het Genting Snow Park in Zhangjiakou.



,,De ene dag gaat het goed en de andere dag niet. Jammer dat het op deze dag wat minder gaat”, relativeerde De Blois zijn nederlaag na afloop op het Genting Snow Park in Zhangjiakou, op zo’n 200 kilometer van de hoofdstad van China. ,,Natuurlijk kan ik wel balen, maar wat heeft dat voor nut? Over een paar weken hebben we weer een wedstrijd. Alleen omdat er vijf ringen voor staan, moet ik me dan slechter voelen? Je kunt het niet meer omdraaien, toch?”



In de wereldbeker was De Blois dit seizoen een paar keer in de top 10 geëindigd, met een vijfde plaats begin vorige maand in Rusland als beste resultaat.