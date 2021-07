Glijpartijen op ‘gevaarlijke, olie-achtige vloer’ deren handbalsters niet bij droomstart

Door Lisette van der Geest



Ooit lag er water op de plek waar handbalster Nycke Groot deze zondagochtend in Tokio naar beneden dook. In 1964 won Ada Kok zilver in het Yoyogi Stadion, bijna zestig jaar later winnen de Nederlandse handbalsters er met ruime cijfers tegen het thuisland hun eerste poulewedstrijd op de Olympische Spelen (32-21). Al ging dat, letterlijk, met wat uitglijers.

,,Je zag hun knieën af en toe helemaal naar binnenklappen”, zegt Groot vlak na afloop over haar tegenstanders van de ochtend. ,,Ik denk dat onze kruisband al veel eerder zou zijn afgescheurd.” Ze doelt op het parket in de hal. Tijdens hun enige training in de wedstrijdhal, eerder deze week, merkte het Nederlands team het ook: gladde plekken. Niet zoveel als vanmorgen tijdens de wedstrijd, maar van een hoeveelheid waarbij ze nog dachten: ja, je glijdt weleens uit, er komt weleens wat zweet op de vloer. Lois Abbingh: ,,Maar vandaag was het wel heel heftig, bijna alsof ze op een verkeerde manier schoongemaakt hebben.”

• Schema Oranje

Nederland speelt in de poulefase nog tegen Korea (dinsdag 09.15 uur), Angola (donderdag 09.15 uur), Noorwegen (zaterdag 14.30 uur) en Montenegro (maandag 12.30 uur). Vier van de zes landen uit poule A gaan door naar de kwartfinales.

Poule B bestaat uit Spanje, Hongarije, Rusland, Frankrijk, Zweden en Brazilië. De finale van het toernooi is op zondag 8 augustus om 15.00 uur lokale tijd, dus om 08.00 uur Nederlandse tijd.

Nederland speelde desondanks een degelijke wedstrijd tegen het op papier zwakkere Japan. De wereldkampioen van 2019 domineerde de gehele tijd, wat maakte dat bondscoach Emmanuel Mayonnade veelvuldig kon doorwisselen. Voor Groot was de eerste wedstrijd extra speciaal. Zij zou eigenlijk op dit moment van haar pensioen genieten, maar keerde na een afwezigheid van ruim twee jaar terug bij het nationaal team voor een laatste optreden. ,,Ik had steeds iets van: ik moet eerst maar eens hier zijn en die eerste wedstrijd halen. Dat is nu gelukt. De eerste stap is gezet.”

Het team van Mayonnade heeft er zes ‘zware’ voorbereidingsweken opzitten. Kelly Dulfer: ,,Dat is fijn ten opzichte van een EK of WK, waar we altijd maar heel kort bij elkaar zijn voordat het toernooi begint. Ik denk dat dit goed is voor het team. En het is altijd een lekker gevoel om goed te beginnen zoals nu. De vorige keer dat we tegen Japan speelden, werd het een verlenging. Je kunt ze nooit onderschatten. En ze zijn heel erg gemotiveerd. Ze spelen op homeground.”

Quote Als er maar een houten vloer onder ligt, is elke vloer in principe hetzelfde Kelly Dulfer Grond, die vooral in het nadeel van de wendbare, beweeglijke Japanse handbalsters leek te zijn, zo erkennen Dulfer, Groot en Abbingh alledrie. Dulfer: ,,Zij zijn natuurlijk snel op de benen.” Of, in de woorden van Abbingh: ,,Zij zetten iets meer aan, ook in-een-tegen-een-situaties, waar wij wat meer van het rennen zijn. Ik ben ook niet zo’n speelster, ik loop gewoon rechtdoor. Dat was misschien in mijn voordeel vandaag.”

Volledig scherm Nycke Groot. © AFP Bij handbal maakt normaal gesproken vooral de ondervloer een verschil voor het gevoel van een speler, niet het parket erop. Beton is hard, en geeft weinig demping. ,,Maar als er maar een houten vloer onder ligt, is elke vloer in principe hetzelfde”, zegt Dulfer. Naar de oorzaak blijft het gissen. Groot oppert een schoonmaakmiddel, Abbingh geeft olie van het schoonmaken van handen na het gebruik van hars als mogelijke oorzaak. Dulfer: ,,En ik denk dat het hier in Japan misschien met de vochtigheid ook een beetje gladder is dan normaal.”

Groot ging zelf ook een keer onderuit, waarop een tegenstandster twee minuten tijdstraf kreeg. Ze noemt de vloer levensgevaarlijk. ,,Ik ben blij dat er geen blessures zijn gevallen, je ziet iemand een paar keer goed uitglijdt. En het was niet op het hele veld, niet op één plekje waardoor je er rekening mee kunt houden. Ik hoop wel dat ze er wat aan gaan doen.”

Dinsdag zal Nederland meer weten, dan treffen ze Zuid-Korea voor de tweede wedstrijd in de poulefase.

