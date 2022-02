Grootse carrière Sven Kramer ten einde: ‘Nee, geen tranen nu, ik ben niet zo sentimenteel ingesteld’

Eerder deze Olympische Spelen schaamde Kramer zich voor zijn laatste optreden op de 5 kilometer. De rijder van Jumbo-Visma kwam niet verder dan 6.17,04, ruim 7 seconden boven de tijd waarin hij vier jaar geleden goud veroverde in Pyeongchang. Ook de ploegachtervolging, waar hij zo graag een vijfde olympische titel aan zijn erelijst had toegevoegd, liep op een grote deceptie uit. Zelfs brons bleek niet haalbaar voor het trio Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker.

Het deed niet alleen Kramer pijn, maar ook zijn vele volgers. De ooit oppermachtige schaatser, die in zijn hoogtijdagen record na record verbrak, oogde opeens als een oude en kwetsbare man. Nee, medelijden hoef je niet met hem te hebben, liet Kramer blijken. Dat herhaalde hij vandaag na de massastart voor de camera van de NOS. ,,Toen ik 18 jaar was kende ik ook geen medelijden met de toppers van toen. Dat hadden ze vandaag ook niet met mij. Het is klaar nu. Nee, geen tranen nu. Ik ben zo sentimenteel ingesteld. Vandaag was ik vooral bezig met de wedstrijd. Mijn gevoel is goed. Ik heb een fantastische loopbaan gehad. Dat het zo eindigt is misschien ook wel mooi. Topsport is hard, dit hoort erbij.””

,,We hadden vandaag best wel kansen", zei Kramer. ,,In de halve finale ging het ook goed. Bart Swings slaagde er in de finale in mijn aanvallen te pareren. Hij heeft daarom verdiend gewonnen.”

Kramer had graag afscheid genomen zoals Ireen Wüst, ook 35 jaar oud, deed. De Brabantse schreef in Peking op de 1500 meter op fraaie wijze de zesde olympische titel op haar naam. Wüst deed het ook pijn Kramer al in de eerste rit van de 5 kilometer in actie te zien, zei ze. Ze gunde haar oud-ploeggenoot zoveel meer. ,,Alleen heb je dat niet zomaar even voor het zeggen”, zei ze. ,,Maar het gaat niet alleen om deze Spelen, het gaat om de grote sportman die hij is. Ik ben superblij dat ik deze route zij aan zij met hem heb mogen meemaken. Daar ben ik heel dankbaar voor. Voor mij is hij nog steeds de grootste.”

