'Grote onbekende' gaat voor top-8 in Pyeongchang

Je hebt ze er tussen zitten, Nederlandse sporters die onder de radar vliegen tijdens Olympische Spelen. Tv-kijkers kunnen deze dagen de gezichten van Sven, Jorien en Sjinkie wel uittekenen, maar Michelle Dekker, die donderdag meedoet aan de kwalificaties op de parallelreuzenslalom, is nauwelijks aan het woord geweest.



De 21-jarige Zoetermeerse is dan ook nog maar een paar dagen geleden gearriveerd in Zuid-Korea. Als laatste van de ploeg. ,,We kunnen hier ver voor het toernooi nog niet trainen'', legt ze uit. ,,Het is ook wel lekker rustig. Anders word je steeds omgeven door alle olympische sporters.''



Dat klinkt als een vrouw met ervaring, en dat is Dekker ook. Vier jaar geleden debuteerde ze als 17-jarige op de Winterspelen. ,,Maar als je hier zo bent, zijn er toch ook wel weer zenuwen. Ook al heb ik Sotsji dan meegemaakt. Alle gekte er omheen is niet nieuw meer voor me, dus dat is wel anders.''