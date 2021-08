Heel even leek dit sportfeest de geschiedenis in te gaan als een enorme oranje sof

Van Riessen zwaar gehavend na val: gebroken ribben, gebroken sleutel­been en longkneu­zing

5 augustus Laurine van Riessen heeft door haar zware valpartij tijdens de Olympische Spelen in Japan diverse verwondingen opgelopen. Sportkoepel NOC*NSF laat in een korte persverklaring weten dat bij haar in het ziekenhuis meerdere ribbreuken, een sleutelbeenbreuk en een longkneuzing zijn vastgesteld.