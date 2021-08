Heiner baalt na missen brons: 'Ik wil het graag nog eens laten zien, maar dat kan niet meer’

De Finn staat in Tokio voor het laatst op het olympische programma. Het onderdeel wordt over drie jaar in Parijs vervangen door kitesurfen. ,,Echt jammer. Dit is een fantastische boot om op te varen. We zijn stuk voor stuk beesten. De Finn-klasse hoort gewoon op de Spelen thuis. Hier moest het gebeuren”, aldus Heiner. ,,Dit was de laatste kans in de Finn-klasse op de Spelen. Ik ben vaak genoeg tweede of derde geworden op een WK of EK. Maar steeds was het net niet. Nu pak ik ook net geen medaille. Dat is heel zuur.”



Hoe Heiners toekomst eruitziet? ,,Jullie zijn nog niet van mij af, want ik vind de sport nog te mooi ondanks dat het deze week niet fantastisch ging.” Wil hij deelnemen op een olympische discipline dan zal hij moeten afvallen, omdat Heiner nu bij de zwaargewichten van het zeilen behoort. ,,Ik kan er eigenlijk nog niet veel over zeggen.”