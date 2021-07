Het enige klassement waar we meedoen om te winnen, is het besmettingenklassement

Einde carrière Kiki Bertens (29) na uitschake­ling in dubbelspel: ‘Trots, maar het is over nu’

11:08 De carrière van Kiki Bertens is voorbij. Het is Bertens en Demi Schuurs op de Olympische Spelen niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het dubbelspel. Het als derde geplaatste koppel verloor in de tweede ronde met 6-2 3-6 10-7 van de Russinnen Veronika Koedermetova en Jelena Vesnina.