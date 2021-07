Historie in Tokio: Nederland kent succesvolste dag ooit op Spelen

TeamNL pakte vandaag tweemaal goud, driemaal zilver en driemaal brons. De roeiers van de dubbelvier bezorgden Oranje na een paar flinke teleurstellingen in de afgelopen dagen woensdag dan eindelijk het eerste goud. Vervolgens won wielrenster Annemiek van Vleuten op het Fuji Speedway-circuit met overmacht de tijdrit.



Zilver was er op de roeibaan voor Melvin Twellaar en Stef Broenink (dubbeltwee) en de vrouwen vier-zonder. Ook Dumoulin pakte zilver, net als vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Roeisters Roos de Jong en Lisa Scheenaard (dubbeltwee) pakten brons, net als wielrenster Anna van der Breggen op de tijdrit. Tom Dumoulin herrees op de Spelen en snelde naar het zilver in de tijdrit. 's Middags zorgde Van Dijke voor een record door brons te pakken bij het judo en de achtste medaille voor Nederland vandaag binnen te slepen.



Voor het oude record moeten we terug naar 11 augustus 1928 in Amsterdam. Toen we de Nederlandse equipe in eigen land zeven medailles op de Spelen, blijkt uit statistieken van databureau Gracenote. Op die dag pakte Oranje vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons.