Hockeysters na ruime overwinning op Zuid-Afrika nog altijd foutloos aan kop

LIVE | Van Vleuten en Van der Breggen strijden op tijdrit, Noël van ‘t End opent jacht

4:35 De verwachtingen voor dag vijf van de Olympische Spelen zijn vanuit Nederlands oogpunt hooggespannen. Zo zijn er medaillekansen voor de roeiers, spelen de hockeysters, strijden judoka’s Noël van ‘t End en Sanne van Dijke om eremetaal en staan in de vroege uren bij het wielrennen de tijdritten (mannen en vrouwen) op het programma. Volg de prestaties van onze olympiërs via ons liveblog! • Dubbelvier bezorgt Nederland in wereldrecord eerste gouden plak in Tokio