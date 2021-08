Hockeysters treffen Argentinië in olympische finale: coach Marijne uitgeschakeld met India

Al in de tweede minuut van de partij kwam India, dat met coach Marijne verrassend de halve finale van het olympisch toernooi bereikte, op voorsprong tegen Argentinië: Gurjit Kaur benutte een strafcorner. Naarmate de wedstrijd vorderde werd de druk van de Argentijnen groter en via Noel Barrionuevo (strafcorner) werd het in de beginfase van het tweede kwart weer gelijk: 1-1.

Met die stand gingen beide teams pauzeren in Tokio. Zeven minuten na de hervatting zette Barrinuevo na een nieuwe strafcorner haar tweede treffer én de 2-1 voor Argentinië op het scorebord. India gaf in de slotfase alles voor de gelijkmaker, maar zonder succes, waardoor het avontuur van coach Marijne met India op de Spelen eindigt in de halve finales. Alhoewel: vrijdag wacht dus nog de strijd om het brons tegen Groot-Brittannië. Argentinië is de tegenstander van Nederland in de finale.



Op de Olympische Spelen van Londen in 2012 was Argentinië ook de tegenstander van Nederland in de eindstrijd. Nederland won destijds met 2-0 en greep zo goud.