Hoogland en Lavreysen kinderlijk eenvoudig naar kwartfinales sprinttoernooi

Hoogland was in de achtste finale te sterk voor Mohd Awang. Lavreysen bereikte eerder de finish dan Muhammad Sahrom, een renner die hij ook al trof in de eerste ronde. Met dezelfde overtuiging als in de achtste finale wonnen Hoogland en Lavreysen ook de eerste heat in de kwartfinales. Vigier en Kenny kwamen er niet aan te pas bij de twee Nederlanders.