In wollen onderbroek met een vlag de troepen aanvoeren

Jan Smeekens deelde vanmiddag heel wat ‘boksjes’ uit in Thialf. Handen schudt hij niet meer, bang dat het griepvirus dat door het land waait ook hem te pakken krijgt. Hij nam de felicitaties voor het feit dat hij volgende week vrijdag de Nederlandse vlag draagt bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Pyeongchang met plezier in ontvangst. En oefende vast met de nationale driekleur op de trappen van het schaatsstadion.

Door Rik Spekenbrink



Met Smeekens kiest NOC*NSF niet voor het eerst voor een vlaggendrager met een bijzonder verhaal, naast het feit dat de Sallander (30) ook wereldkampioen is en kanshebber op een olympische medaille. Maar aan Smeekens hangt sinds februari 2014 ook onmiskenbaar de dramatiek van Sotsji. Van de twaalf duizendsten, het eentje dat een tweetje werd op het scorebord, de haperende tijdwaarneming en het goud dat zilver werd. Michel Mulder werd daar in Rusland olympisch kampioen op de 500 meter, Smeekens dus uiteindelijk tweede, voor Ronald Mulder.

Juist de waardige manier waarop Smeekens dat verlies droeg, heeft meegespeeld in de keuze van de sportkoepel. Jeroen Bijl, thans chef de mission van Team NL, was erbij in Sotsji. ,,Jeroen belde me van de week en vertelde dat hij onder de indruk was van hoe ik ermee om was gegaan”, zegt Smeekens. ,,Ik vond dat mooi om te horen. Ik ben niet iemand die altijd loopt te schreeuwen en te roepen. Ik ben bescheiden en probeer dingen te accepteren en weer door te gaan. We hebben het tegenwoordig steeds meer over goud en over medailles. Maar sport gaat over zo veel meer dan de eerste plek. Er verliezen meer mensen dan er winnen. Sportsmanship is net zo belangrijk. Dat ga ik proberen uit te dragen in Pyeongchang.”

Volledig scherm Jan Smeekens. © ANP

Begrijp hem niet verkeerd, de klap van Sotsji dreunde nog wel een paar jaar na bij Smeekens. ,,Ik kreeg daarna een lange rugblessure en heb lopen kwakkelen. Dat had uiteindelijk ook met die Olympische Spelen te maken, lichaam en geest staan in verbinding met elkaar. Anderhalf jaar geleden kwam het kantelpunt. Na een goede winter had ik een sterk seizoen, met uiteindelijk de wereldtitel op de 500 meter als hoofdprijs.”



Juist op de olympische baan van Gangneung werd hij als eerste Nederlander wereldkampioen op de sprint. Maar het was niet revanche dat hem dreef, of drijft, zegt Smeekens. ,,Op wraakgevoelens kun je niet presteren, die vertroebelen je geest. Je moet bezig zijn met die wedstrijd.” Achteraf schieten de gedachten dan als vanouds terug naar die dag in Sotsji. ,,Natuurlijk is het mooi om weer uit een dal te klimmen. Maar juist door op een positieve manier om te gaan met teleurstellingen, lukt dat.”

Volledig scherm Jan Smeekens werd vorig jaar in Gangneung wereldkampioen op de 500 meter. © ANP

Smeekens vliegt dinsdag naar Zuid-Korea. Hij voelt zich goed. De laatste wereldbekerwedstrijd in Erfurt stemde tevreden, op het trainingskamp in Collalbo werden de laatste puntjes op de i gezet. ,,We hebben precies hetzelfde schema aangehouden als vorig jaar, toen dat leidde tot goud op de WK. Wat werkt, dat werkt. Ik wil vlammen op 19 februari.”

Maar eerst mag Smeekens volgende week de kou trotseren bij de openingsceremonie in de bergen van Pyeongchang. ,,Het wordt min 10, of kouder. Dus ik ga even een wollen onderbroek kopen. Ach, op kou kun je je kleden. Het is een grote eer om dit voor je land te mogen doen en de troepen aan te mogen voeren.”