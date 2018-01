Interview? Nee! Er moet worden gepresteerd

Schulting: Ik ga niet naar de Spelen voor een vijfde plaats

12 januari Normaal gesproken heeft Suzanne Schulting twee hoofddoelen in een shorttrackseizoen: de EK en de WK. Maar dit seizoen is niet normaal. ,,Nu is het meer van: oké, nog even een wedstrijd rijden voor de Olympische Spelen.” Mocht ze dit weekeinde in Dresden Europese titels verdienen dan is dat bijvangst.