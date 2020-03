IOC doof voor kritiek? ‘Thomas Bach kan het nooit goed doen’

NOC*NSF steunt besluit IOC uitstel Spelen te onderzoe­ken: ‘Verstandig’

13:51 NOC*NSF kan zich vinden in het besluit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de komende vier weken te gebruiken om te onderzoeken of de Spelen komende zomer in Tokio kunnen doorgaan of niet. ,,Een verstandig besluit”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen. ,,Uitstel wordt hiermee een serieuze optie. En goed dat we nu weten dat het besluit binnen vier weken wordt genomen.”