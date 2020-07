IOC stelt Jeugd Olympische Spelen met 4 jaar uit

Het coronavirus leidde ertoe dat de Spelen in de Japanse hoofdstad pas volgende zomer kunnen worden gehouden. Met bijvoorbeeld ook de Winterspelen van 2022 in Peking werd het erg druk in een korte periode. Bach zei vertrouwen te hebben in de voortgang in Senegal, dat nu vier jaar extra heeft voor de organisatie van het eerste olympische evenement ooit op Afrikaanse bodem. Wel begreep hij de teleurstelling bij jonge sporters die over twee jaar in Dakar hadden willen deelnemen. ,,Ik hoop desondanks op begrip.”