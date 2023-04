IOC uit kritiek: ‘Oekraïne schaadt zijn eigen sporters’

Marijke Groenewoud ondanks val naar olympische finale massastart, Irene Schouten eenvoudig door

Ondanks een val heeft Marijke Groenewoud bij de Olympische Spelen in Peking de finale gehaald van de massastart. De 23-jarige regerend wereldkampioene op dit onderdeel eindigde in haar halve finale als vijfde en dat was voldoende voor de eindstrijd. Daarvoor was een plek bij de beste acht noodzakelijk. Ook topfavoriete Irene Schouten plaatste zich. Ze finishte als vierde in de tweede halve finale.